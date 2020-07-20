О компании

Мы рады приветствовать Вас на сайте ООО «ЭИР-СИ»!

Наша компания занимается поставками оборудования в сфере производства сжатого воздуха, его подготовки и разделения. Мы сравнительно недавно появились на рынке промышленного оборудования, но наши технические специалисты имеют большой опыт работы в этой сфере и готовы предложить оптимальные комплексные решения по снабжению сжатым воздухом, азотом и кислородом- от подбора оборудования и осуществления поставки до последующего гарантийного и постгарантийного обслуживания, технической поддержки, поставки запасных частей.

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